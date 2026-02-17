Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Lukrative Coca-Cola HBC-Investition?
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 442,06 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 442,06 GBP, was einer positiven Performance von 44,21 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Coca-Cola HBC einen Börsenwert von 17,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
