FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 442,06 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 442,06 GBP, was einer positiven Performance von 44,21 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Coca-Cola HBC einen Börsenwert von 17,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

