Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Anlage
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,24 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 268,528 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 271,75 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 28.08.2026 auf 45,70 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,72 Prozent.
Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,65 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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