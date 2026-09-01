FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,24 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 268,528 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 271,75 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 28.08.2026 auf 45,70 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,72 Prozent.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,65 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at