FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag 21,30 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 469,484 Coca-Cola HBC-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.02.2026 22 769,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 48,50 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,70 Prozent angewachsen.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at