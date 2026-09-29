Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Frühe Anlage 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers betrug an diesem Tag 34,80 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,874 Coca-Cola HBC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (42,88 GBP), wäre die Investition nun 123,22 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 23,22 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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