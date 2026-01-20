Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Lohnende Coca-Cola HBC-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingefahren
Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,04 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,566 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 39,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,94 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,94 Prozent angezogen.
Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,29 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG
|
10:04
|FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.01.26