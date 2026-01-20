Coca-Cola HBC Aktie

Lohnende Coca-Cola HBC-Investition? 20.01.2026 10:04:06

FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,04 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,566 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 39,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,94 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,94 Prozent angezogen.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,29 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

