FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,41 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 574,383 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 42,78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 572,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,72 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC wurde am Markt mit 15,48 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at