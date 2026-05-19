Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Coca-Cola HBC-Performance 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie gebracht.

Am 19.05.2023 wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag 25,38 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 394,011 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 430,26 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 18.05.2026 auf 41,70 GBP belief. Mit einer Performance von +64,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 14,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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