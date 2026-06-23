FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Coca-Cola HBC-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 26,76 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,364 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Papiere wären am 22.06.2026 1 716,52 GBP wert, da der Schlussstand 45,94 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 71,65 Prozent.

Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 16,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at