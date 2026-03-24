Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Investmentbeispiel
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Coca-Cola HBC-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,82 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,583 Coca-Cola HBC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 192,03 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,03 Prozent.
Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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