Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Lukrativer Coca-Cola HBC-Einstieg?
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 59,172 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 2 731,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,16 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 173,14 Prozent angezogen.
Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 16,56 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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