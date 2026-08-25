FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 59,172 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 2 731,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,16 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 173,14 Prozent angezogen.

Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 16,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at