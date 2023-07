FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Coca-Cola HBC-Investment verloren

Investoren, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag bei 27,25 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 366,972 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2023 auf 23,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 792,66 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 792,66 GBP, was einer negativen Performance von 12,07 Prozent entspricht.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 8,77 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at