FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,10 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 662,252 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 675,50 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 29.06.2026 auf 49,34 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 226,75 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 17,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at