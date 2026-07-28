FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 15,72 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investierten, hätten nun 6,361 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,85 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 27.07.2026 auf 49,18 GBP belief. Damit wäre die Investition um 212,85 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 17,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at