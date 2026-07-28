Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Investition
|
28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 15,72 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investierten, hätten nun 6,361 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,85 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 27.07.2026 auf 49,18 GBP belief. Damit wäre die Investition um 212,85 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 17,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!