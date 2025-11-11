FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren verdient

Am 11.11.2020 wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,669 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 167,62 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 10.11.2025 auf 35,90 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,62 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 12,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

