Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukrative Compass Group-Investition?
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30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2016 wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Compass Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 81,301 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.03.2026 1 656,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20,38 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 65,69 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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