Investoren, die vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Compass Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Compass Group-Anteile an diesem Tag bei 27,79 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359,877 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 33,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 073,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,74 Prozent.

Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at