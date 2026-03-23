Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Compass Group-Anlage unter der Lupe 23.03.2026 10:04:34

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compass Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 14,62 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Compass Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,840 Compass Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,39 GBP, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 20.03.2026 auf 21,11 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,39 Prozent erhöht.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compass Group plc

mehr Nachrichten