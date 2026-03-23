Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Anlage unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compass Group-Anteile bei 14,62 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Compass Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,840 Compass Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,39 GBP, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 20.03.2026 auf 21,11 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,39 Prozent erhöht.
Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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