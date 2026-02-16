Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Investmentbeispiel
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,383 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 20,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 078,05 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,81 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Compass Group-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse London: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in London: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|23,55
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.