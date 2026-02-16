FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Compass Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,383 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 20,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 078,05 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,81 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at