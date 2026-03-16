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Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Rentable Compass Group-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Compass Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compass Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Compass Group-Anteile an diesem Tag 19,27 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Compass Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 519,076 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 22,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 788,22 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,88 Prozent vermehrt.

Am Markt war Compass Group jüngst 38,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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