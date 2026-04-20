Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Lukratives Compass Group-Investment? 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Compass Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,376 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 28,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 376,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 37,61 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 48,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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