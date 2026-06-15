Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Frühes Investment
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15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,61 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,628 Compass Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 34,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,20 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 58,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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