Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Lukrativer Compass Group-Einstieg? 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Compass Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Compass Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 16,52 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 605,392 Compass Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 207,16 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 24.04.2026 auf 30,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,07 Prozent vermehrt.

Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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