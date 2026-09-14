Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Compass Group-Investment 14.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compass Group-Papier an diesem Tag 19,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,257 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Compass Group-Papiers auf 30,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 612,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,21 Prozent angewachsen.

Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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