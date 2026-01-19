Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

Rentables Compass Group-Investment? 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Compass Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,98 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Compass Group-Aktie investierten, hätten nun 5,269 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,91 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,71 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,71 Prozent zugenommen.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

