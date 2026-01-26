Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukrative Compass Group-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Compass Group-Aktie betrug an diesem Tag 13,63 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,383 Compass Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Compass Group-Aktie auf 22,39 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 643,05 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 643,05 GBP entspricht einer Performance von +64,31 Prozent.
Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Compass Group plc
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|25,63
|0,59%