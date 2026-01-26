FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Compass Group-Aktie betrug an diesem Tag 13,63 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,383 Compass Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Compass Group-Aktie auf 22,39 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 643,05 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 643,05 GBP entspricht einer Performance von +64,31 Prozent.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at