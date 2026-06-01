FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compass Group von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie gebracht.

Am 01.06.2025 wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,887 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compass Group-Anteile wären am 29.05.2026 929,29 USD wert, da der Schlussstand 32,17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,07 Prozent.

Der Compass Group-Wert an der Börse wurde auf 54,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at