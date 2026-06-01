Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Rentabler Compass Group-Einstieg?
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compass Group von vor einem Jahr eingebracht
Am 01.06.2025 wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,887 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compass Group-Anteile wären am 29.05.2026 929,29 USD wert, da der Schlussstand 32,17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,07 Prozent.
Der Compass Group-Wert an der Börse wurde auf 54,66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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