Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compass Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Compass Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301,001 Compass Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 854,77 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 26.06.2026 auf 32,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,45 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Compass Group eine Marktkapitalisierung von 55,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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