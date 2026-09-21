Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukratives Compass Group-Investment?
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen
Die Compass Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Compass Group-Anteile bei 33,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 299,087 Compass Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Compass Group-Anteile wären am 18.09.2026 8 963,63 USD wert, da der Schlussstand 29,97 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,36 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 50,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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