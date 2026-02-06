Compass Group Aktie
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Compass Group-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Compass Group am 05.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,49 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozent. Somit schüttet Compass Group insgesamt 801,93 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die Compass Group-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,54 Prozent erhöht.
Ausschüttungsrendite im Blick
Via London beendete der Compass Group-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 21,79 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Compass Group wird das Compass Group-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Compass Group-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Compass Group-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Compass Group weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 1,99 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Compass Group-Kurs via London 48,60 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 108,27 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Compass Group- Dividendenerwartung
Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,73 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent steigen.
Fundamentaldaten von Compass Group
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Compass Group steht aktuell bei 36,981 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Compass Group besitzt aktuell ein KGV von 30,00. Der Umsatz von Compass Group betrug in 2025 35,286 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0,84 GBP.
