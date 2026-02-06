Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Qualitätsausschüttung 06.02.2026 14:03:34

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Compass Group-Aktionäre freuen

FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Compass Group-Aktionäre freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Compass Group Anlegern eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Compass Group am 05.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,49 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozent. Somit schüttet Compass Group insgesamt 801,93 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die Compass Group-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,54 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete der Compass Group-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 21,79 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Compass Group wird das Compass Group-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Compass Group-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Compass Group-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Compass Group weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 1,99 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Compass Group-Kurs via London 48,60 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 108,27 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Compass Group- Dividendenerwartung

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,73 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Compass Group

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Compass Group steht aktuell bei 36,981 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Compass Group besitzt aktuell ein KGV von 30,00. Der Umsatz von Compass Group betrug in 2025 35,286 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0,84 GBP.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Compass Group plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Compass Group plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Compass Group plc 24,70 -0,52% Compass Group plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen