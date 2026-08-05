Computacenter Aktie

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WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302

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Langfristige Anlage 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Computacenter-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,78 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Computacenter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,390 Computacenter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209,75 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Papiers am 04.08.2026 auf 47,78 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +109,75 Prozent.

Der Börsenwert von Computacenter belief sich jüngst auf 4,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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