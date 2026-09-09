FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Computacenter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Computacenter-Aktie letztlich bei 24,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 402,253 Anteile im Depot. Die gehaltenen Computacenter-Papiere wären am 08.09.2026 20 776,35 GBP wert, da der Schlussstand 51,65 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 107,76 Prozent gleich.

Computacenter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,88 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at