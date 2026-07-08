Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Frühe Investition
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor einem Jahr abgeworfen
Das Computacenter-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Computacenter-Anteile an diesem Tag bei 23,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 433,276 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Computacenter-Anteile wären am 07.07.2026 18 388,21 GBP wert, da der Schlussstand 42,44 GBP betrug. Mit einer Performance von +83,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Computacenter belief sich jüngst auf 4,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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