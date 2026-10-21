Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Hochrechnung
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21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computacenter von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Computacenter-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Computacenter-Anteile an diesem Tag bei 7,31 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hat, hat nun 1 368,925 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 67 624,91 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Papiers am 20.10.2026 auf 49,40 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 576,25 Prozent angezogen.
Der Computacenter-Wert an der Börse wurde auf 5,27 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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