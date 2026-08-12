FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computacenter von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Computacenter-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.08.2023 wurden Computacenter-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,38 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 48,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 268,48 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Computacenter belief sich jüngst auf 5,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at