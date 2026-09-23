FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Computacenter-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.09.2016 wurde die Computacenter-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Computacenter-Aktie bei 7,22 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 138,504 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,65 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 7 707,76 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 670,78 Prozent.

Computacenter war somit zuletzt am Markt 5,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at