FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Computacenter-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Computacenter-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Computacenter-Papier an diesem Tag 26,65 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hat, hat nun 37,526 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 48,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 826,00 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,60 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Computacenter eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at