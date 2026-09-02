FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Computacenter-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Computacenter-Aktie betrug an diesem Tag 22,78 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hat, hat nun 43,898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 55,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 416,59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 141,66 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Computacenter eine Marktkapitalisierung von 5,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at