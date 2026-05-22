ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Dividendenrendite
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22.05.2026 14:03:38
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: Diese Dividende steht ConvaTec-Aktionären zu
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert ConvaTec am 21.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,05 GBP beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem zahlt ConvaTec 106,23 Mio. GBP an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent.
Dividendenrenditeanpassung
Das ConvaTec-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 2,04 GBP in den Feierabend. Am 22.05.2026 wird das ConvaTec-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ConvaTec-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 weist das ConvaTec-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,29 Prozent.
Vergleich von ConvaTec-Aktienkurs und realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von ConvaTec via London um 8,37 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 284,61 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
ConvaTec- Dividendenprognose
Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,08 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent anziehen.
ConvaTec-Hauptdaten
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens ConvaTec beträgt aktuell 4,172 Mrd. GBP. Das ConvaTec-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 37,07. Im Jahr 2025 erzielte ConvaTec einen Umsatz von 1,851 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,07 GBP.
Redaktion finanzen.at
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