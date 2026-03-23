FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: Hätte sich eine Investition in ConvaTec von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Investoren, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ConvaTec-Anteile bei 2,19 GBP. Bei einem ConvaTec-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,662 ConvaTec-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 2,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,09 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 100,09 GBP, was einer positiven Performance von 0,09 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für ConvaTec eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at