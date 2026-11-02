ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Investmentbeispiel
|
02.11.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
ConvaTec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,10 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4 770,992 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 11 660,31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,44 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,60 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte ConvaTec einen Börsenwert von 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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