ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Lukrativer ConvaTec-Einstieg?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.01.2021 wurde die ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,07 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 483,068 ConvaTec-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 157,43 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 02.01.2026 auf 2,40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,74 Prozent.
ConvaTec wurde am Markt mit 4,67 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLCmehr Nachrichten
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ConvaTec PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,80
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.