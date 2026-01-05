FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ConvaTec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.01.2021 wurde die ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,07 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 483,068 ConvaTec-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 157,43 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 02.01.2026 auf 2,40 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,74 Prozent.

ConvaTec wurde am Markt mit 4,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at