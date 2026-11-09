ConvaTec Aktie

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WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Performance im Blick 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren ConvaTec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,18 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,782 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,64 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 06.11.2026 auf 2,50 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,64 Prozent.

ConvaTec wurde am Markt mit 4,79 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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