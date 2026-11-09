FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,18 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,782 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,64 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 06.11.2026 auf 2,50 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,64 Prozent.

ConvaTec wurde am Markt mit 4,79 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at