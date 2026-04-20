ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Performance im Blick
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20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.04.2023 wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConvaTec-Anteile an diesem Tag 2,20 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hat, hat nun 454,959 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,41 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 094,63 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,46 Prozent zugenommen.
Am Markt war ConvaTec jüngst 4,69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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