FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine ConvaTec-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ConvaTec-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das ConvaTec-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der ConvaTec-Anteile betrug an diesem Tag 2,33 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die ConvaTec-Aktie investiert, befänden sich nun 428,816 ConvaTec-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 003,43 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 23.01.2026 auf 2,34 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 003,43 GBP, was einer positiven Performance von 0,34 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at