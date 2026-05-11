ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Profitables ConvaTec-Investment? 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in ConvaTec eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden ConvaTec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,57 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 388,500 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 797,20 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 08.05.2026 auf 2,05 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 20,28 Prozent.

Am Markt war ConvaTec jüngst 4,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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