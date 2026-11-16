ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Rentable ConvaTec-Anlage?
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16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem ConvaTec-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,34 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hat, hat nun 427,350 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 103,42 GBP wert. Damit wäre die Investition 10,34 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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