FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ConvaTec-Einstiegs gewesen.

Am 02.02.2021 wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ConvaTec-Aktie an diesem Tag bei 2,01 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4 977,551 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ConvaTec-Anteile wären am 30.01.2026 11 448,37 GBP wert, da der Schlussstand 2,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,48 Prozent erhöht.

Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at