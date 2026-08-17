ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Performance
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17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das ConvaTec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConvaTec-Papiers betrug an diesem Tag 2,27 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 44,126 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,31 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 14.08.2026 auf 2,30 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 1,31 Prozent vermehrt.
Am Markt war ConvaTec jüngst 4,48 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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