ConvaTec Aktie

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WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Lukrative ConvaTec-Anlage? 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen ConvaTec-Investment gewesen.

Am 20.07.2021 wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,57 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 890,657 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 434,94 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 17.07.2026 auf 2,17 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 8 434,94 GBP entspricht einer negativen Performance von 15,65 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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