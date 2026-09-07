ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Lukratives ConvaTec-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der ConvaTec-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die ConvaTec-Aktie an diesem Tag 2,31 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die ConvaTec-Aktie investiert, befänden sich nun 43,328 ConvaTec-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,87 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 04.09.2026 auf 2,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,13 Prozent abgenommen.
ConvaTec war somit zuletzt am Markt 4,43 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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